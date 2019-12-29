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В Одессе установили миниатюрные Оперный театр и Воронцовский дворец

В Одессе установили миниатюрные Оперный театр и Воронцовский дворец
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Одессе появились Оперный театр и Воронцовский дворец в миниатюре.

В Одессе установили очередные миникопии достопримечательностей города - на этот раз в уменьшенном размере воссоздали Оперный театр и Воронцовский дворец.

Об этом сообщил Департамент культуры и туризма Одесского городского совета на странице в Facebook.

"28 декабря состоялось открытие двух новых объектов в рамках проекта "Одесса закрытыми глазами: выдающиеся архитектурные памятники города на ощупь" - здания Одесского национального академического театра оперы и балета и Воронцовского дворца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнителями проекта стали скульптор Андрей Маршак, а 3D-сканирование осуществил Федор Бойцов.

Проект реализуется в рамках Общественного бюджета города Одессы. Всего в городе уже разместили 6 миниатюрных жемчужин курорта.

Напоминаем, первые три миниатюры установили В Одессе в конце июня этого года. Тогда миникопии появились рядом со зданиями городского совета, Археологического музея и Английского клуба (Морского музея), чтобы люди с недостатками зрения могли насладиться деталями известных архитектурных памятников на ощупь.

Инициатором проекта выступила одесситка Светлана Стрельцова, которая имеет проблемы со зрением. Она познакомилась с такой практикой во время посещения Польши и захотела воплотить свою мечту в Одессе.

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Одесса, театр, Воронцовский дворец.
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