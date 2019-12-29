ОБСЕ зафиксировала более 20 взрывов на Донбассе

Новости Украины:ОБСЕ сообщает о 22 взрывах на Донбассе.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в субботу, 28 декабря, зафиксировала на Донбассе 22 взрыва.

Как сообщается в ежедневном отчете организации за 28 декабря, это значительно меньше, чем за день до этого, когда их насчитали более 400.

ОБСЕ сообщает о 22 взрывы в Донецкой области.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах южнее и юго-западнее н.п. Светлодарск и на юг от Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области организация вообще не услышала ни одного взрыва.

Как ранее сообщало агентство, по субботу, 28 декабря, командование штаба ООС сообщило о 6 нарушений "тишины" и использовании российскими оккупантами крупнокалиберных минометов.