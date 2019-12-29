Киберполиция разоблачила хакеров, которые взламывали сервера по всему миру

Новости Украины:Харьковская киберполиция задержала группу хакеров, которые взломали 20 тысяч серверов по всему миру.

Работники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области установили всех участников преступной группировки, которая целенаправленно осуществляла атаки на частные организации и конкретных лиц для незаконного получения доступа к их удаленным серверам.

Как сообщает Национальная полиция Украины, в дальнейшем эти доступы они продавали заказчикам.

"В состав группировки вошли трое украинцев и один иностранец. Все они были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказ по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.361 УК Украины.

Установлено, что таким образом им удалось взломать более 20 тысяч серверов по всему миру.

"Преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows", - сообщают правоохранители.

Отмечается, что часть серверов они также использовали в собственных целях: создание бот-нетов для майнинга, DDOS-атак, установку программных командных центров для вирусов типа «stealer», превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы.

Кроме того, часть "взломанных" серверов сбывали другим хакерам, которые использовали приобретенную информацию для своих целей: вымогательство под предлогом шифрования данных, списание денег с банковских карточек, майнинг и тому подобное.

"Таким образом им удалось вмешиваться в компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы", - добавили в полиции.

Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. Так, на нескольких из их электронных кошельков обнаружено почти 80 тысяч долларов.

Правоохранители отметили, что для координации действий всех членов международной хакерской группировки общение и связь между ними происходили через скрытые мессенджеры.

Киберполиция совместно со следователями полиции Харьковщины, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, провела обыски по местам проживания фигурантов международной хакерской группы.

"Изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений", - информирует полиция.

По результатам экспертиз компьютерной техники одному из участников уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам преступной группы.

Следователи готовят международно-правовое поручение в части фиксации цифровых следов преступлений за пределами Украины, документирования преступной роли и привлечения к уголовной ответственности иностранца, причастного к деятельности преступной группы.