На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)

Новости Украины:В воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области проходит масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря.

Сегодня днем проходит обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса. Обмен стартовал в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское". Пропорции, по которым обменяют, такие: Донецк/Киев 55/65, Луганск/Киев 25/65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Договоренность между Киевом и ОРДЛО касательно обмена была достигнута в рамках Трехсторонней контактной группы 23 декабря.

До этого о планах провести обмен до 31 декабря 2019 года договорились на встрече в "нормандском формате" президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин. В список на обмен пленными включены боевики, захватившие в 2014 году Мариупольское ГУВД. Речь идет о Евгении Дружинине, Александре Стрельниковиче, Викторе Скрипнике и Вячеславе Бирюкове. Также в список на обмен внесли Николая Бутрименко, которого подозревают в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году.

Последний обмен между Украиной и "ЛДНР" состоялся два года назад. Тогда были освобождены 74 украинца. После этого обмены с самопровозглашенной республикой не происходили. Единственный случай – освобождение четырех украинцев в июне этого года, о котором договаривался Виктор Медведчук. Напомним, с 2014 года при участии политика были освобождены около 500 украинских граждан.

В начале сентября этого года состоялся обмен между Украиной и Россией. Тогда домой из заключения в России вернулись 35 украинцев.

Киев и боевики непризнанных республик приступили к обмену пленными.

14:10 РосСМИ сообщают, что в рамках обмена "ЛНР" переданы 63 человека, которые находились на территории Украины.

13:40 По предварительной информации, освобожденные из плена украинцы прибудут в аэропорт Борисполь около 20:00.

13:25 Обмен пленными с так называемой "ДНР" будет проходить в оккупированной Горловке. Туда отправятся представители Украины, журналистов с собой не берут.

13:20 Появились фото освобожденных украинцев

13:11 Украинской стороне передали четырех граждан Украины - это военные Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов. По словам Людмилы Денисовой, они длительное время находились в плену боевиков на Донбассе.

13:00 Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал проходящий обмен: он подчеркнул неравнозначность освобождаемых лиц и предостерег от вынужденной «торговли интересами страны с врагом» во время следующего большого обмена.

12:51 Украинской стороне передали четырех граждан Украины - это военные Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов. По словам Людмилы Денисовой, они длительное время находились в плену боевиков на Донбассе.

12:38 Самопровозглашенная "ЛНР" в рамках обмена передала 25 пленных украинцев:

Эдик Алаян

Николай Ульянов

Воронина

Татьяна Горбулич

Владимир Данильченко

Юрий Явтушок (военный)

Валентина Еременко

Сергей Иванчук

Роман Каргишка

Владимир Давацкий

Олег Катышев

Анастасия Мухина

Денис Олейник

Александр Пауков

Михаил Сикацкий

Валерий Семенов

Анатолий Семеренко

Елена Сорокина

Иван Деев (военный)

Валерий Тарасюк

Юрий Кучин

Роман Фурсов (военный)

Андрей Яровой.

12:30 "Беркутовцев" Янишевского, Зинченко и Аброськина вывезли из Лукьяновкого СИЗО. Вскоре адвокат Игорь Варфоломеев подтвердил, что все пять фигурантов громкого дела доставлены на КПВВ. 12:22 Ресурсы боевиков сообщили, что начался обмен между Украиной и "ЛНР" – он проходит на подконтрольной Киеву территории. Обмен с "ДНР" состоится на стороне террористов.

12:10 Из автобуса, в котором привезли пленных из Луганска, выпустили 25 украинцев. Они зашли в палатку, где так называемый обмудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева спросила их, хочет ли кто-то остаться в Луганске. Никто не ответил.

11:56 Людмила Денисова сообщает, что по ее информации сегодня будет освобождено 80 украинцев.

11:53 На месте, где проходит обмен, из автобусов выходят украинские пленные.

11:49 РосСМИ сообщают о том, что сначала обмен состоится с так назывемой "ЛНР", потом с "ДНР".

11:55 Появились первые фото

11:50. По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 украинцев. Однако количество лиц может меняться, об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах", - написала Денисова на своем телеграм-канале. После того, как украинцы переоденутся, начнется процесс верификации.

11:45. Во время обмена между Украиной и ОРДЛО, произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего удерживаемых.

"При въезде на территорию КПВВ "Майорское" один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена, врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ", - говорится в сообщении.

Российскому "Интерфаксу" в "правительстве" так называемой "ДНР" сообщили, что автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении "омбудсменов" "ДНР" и "ЛНР" заезжают на КПП "Майорск", где будет проводиться обмен.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст "ЛНР".

"Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР.

На Донеччині на КПВВ «Майорське» розпочався процес звільнення утримуваних осіб. pic.twitter.com/gBqMXM8wCa — Офіс Президента (@APUkraine) 29 декабря 2019 г.

Мы готовы отдать украинской стороны 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку,"- сообщила Морозова.

Ранее в воскресенье российские СМИ сообщили, что удерживаемые лица отбыли для обмена с территории ОРДО и ОРЛО к КПВВ "Майорское". В то же время, по данным украинского канала "112 Украина", из Бахмутского СИЗО выехало несколько автобусов с участниками обмена, которых должна передать Украина.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.

Украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд освободил их под личное обязательство, однако активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти для обмена трех из пяти экс-беркутовцев, которые там содержатся.

Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.

Кроме того трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.

Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах, для участия в обмене.

В то же время, по данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.