В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО

Новости Украины:В воскресенье, 29 декабря, проходят первые местные выборы в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ) в четырех областях Украины.

В воскресенье, 29 декабря, в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ) в четырех областях Украины начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

"В воскресенье, 29 декабря 2019 года, в 6 объединенных территориальных общинах (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских ОТГ) в 4 областях Украины пройдут первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.

В частности, такие выборы состоятся: в Днепропетровской области – в 3 ОТГ; во Львовской области – в 1 ОТГ; в Сумской области – в 1 ОТГ; в Черновицкой области – в 1 ОТГ.

В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55,7 тысячи избирателей.

Для проведения указанных выборов территориальными избирательными комиссиями было образовано 136 территориальных одномандатных избирательных округов. Голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, состоится на 55 избирательных участках.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 года включительно.

В свою очередь, результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее, чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно.

В указанных выборах принимают участие 22 политические партии, которые подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах 8 общественным организациям.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городского советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городского председателей 22 декабря 2019 года, составляет 1 млн 988,5 тыс. грн.

Как сообщалось, в течение более четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 22 декабря 2019 года, Центральной избирательной комиссией были назначены первые местные выборы в 982 объединенных территориальных громадах.

Следовательно, после проведения выборов 29 декабря 2019 года общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 988.