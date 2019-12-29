Денисова сообщила о количестве украинцев, которых вернут домой

Новости Украины:По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, домой вернется 80 человек, однако число освобожденных может меняться.

По предварительным данным, во время сегодняшнего обмена 80 удерживаемых вернутся на подконтрольную территорию Украины из ОРДЛО. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах", - говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, после того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области проходит масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря.