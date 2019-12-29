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В рамках обмена пленными освободили четырех военных

В рамках обмена пленными освободили четырех военных
13:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Людмилы Денисовой, были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов

Среди 25 первых освобожденных украинцев, четверо освобожденных - лица, находившиеся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram, передает.

"Первых граждан Украины - освободили! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов! Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории", - написала Денисова.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

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Как сообщалось ранее, Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское". Предварительно стали известны их имена.

Напомним, на Донбассе проходит обмен пленными между Киевом и ЛДНР. 

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Омбудсмен, Донбасс, Обмен, Людмила Денисова, Обмен пленными, ОРДЛО.
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