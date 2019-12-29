В Одесской области бизнесмена пытали утюгом

Новости Украины:Трое разбойников, пытая мужчину раскаленным утюгом, отобрали у него крупную сумму денег.

В Одесской области совершено разбойное нападение на предпринимателя. Нападавшие пытали потерпевшего утюгом. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Нападение произошло в селе Прилиманское Овидиопольского района. Трое неустановленных мужчин в балаклавах проникли в частный дом местного жителя, который занимается предпринимательской деятельностью (мужчина 1950 года рождения).

Нападавшие избили и связали хозяина. После чего начали пытать его утюгом и требовать отдать деньги и ценности.

Злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму более 30 тыс. долларов и ружьем, зарегистрированным на потерпевшего.

Пострадавший был госпитализирован. Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).