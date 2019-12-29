На Буковине спасатели помогли вытащить из снега десяток машин

Новости Украины:На Буковине спасатели ГСЧС вытащили из снега 10 машин и автобус.

За минувшие сутки и сегодня спасатели на Буковине помогли вытащить из снега 11 транспортных средств, среди которых и рейсовый автобус без пассажиров.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает управление ГСЧС в Черновицкой области.

"На протяжении прошлых суток и сегодня спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области оказали помощь водителям из-за осложнения погодных условий на дорогах области. Так, в селе Боривцы Кицманского района 29 декабря утром со скользкой дороги в кювет съехал рейсовый автобус, который курсирует по маршруту Боривцы-Черновцы. Спасатели спецтранспортом отбуксировали автобус на проезжую часть, откуда он самостоятельно продолжил движение. На момент происшествия в автобусе пассажиров не было", - говорится в сообщении.

Всего было оказана помощь водителям 11 транспортных средств в Заставнивском, Сторожинецком, Глыбоцком и Кицманском районах.

"Днем ранее, 28 декабря в Службу спасения обратился водитель микроавтобуса Мерседес-Бенц. Двигаясь по дороге в с. Валя Кузьмина Глыбоцкого района, его автомобиль съехал в кювет, авто перевернулось на крышу. Водитель в этом автопроисшествии не травмировался. С помощью специальной техники автомобиль удалось перевернуть и поставить на колеса ", - добавили спасатели.

Как сообщало агентство, в ближайшие дни украинцев ждет зимняя погода. Местами выпадет небольшой снег, температура опустится ниже нуля.