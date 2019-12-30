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В столице представят инсталляцию, посвященную трагедии Бабьего Яра

В столице представят инсталляцию, посвященную трагедии Бабьего Яра
01:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:"Сад памяти": Инсталляция посвященная трагедии Бабьего Яра.

Инсталляцию "Сад памяти" французской художницы Ольги Киселевой, посвященную трагедии Бабьего Яра, представят 6 февраля 2020 года в Киеве Фонд "Изоляция" и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Об этом сообщается на сайте Мемориального центра.

"Как работать с памятью о страшной трагедии, которая прошлась по разным странам Европы и оставила кровавый след в Украине? Стоит ли пытаться "бросить" человека в прошлое, создавая условия, чтобы наш современник почувствовал себя в 1941 году? Ольга Киселева выбирает путь проработки прошлого, а не его воспроизведения, путь надежды и взгляда в будущее ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проект «Сад памяти» предлагает послушать деревья Бабьего Яра.

"Территория Бабьего Яра сейчас покрыта деревьями. Они как будто хранител памяти, поднимают из-под земли (из прошлого) то, что не стоит забывать. Их ветви - молчаливый свидетель истории. Дерево живет и является мощным символом продолжения жизни. Проект «Сад памяти» предлагает послушать деревья Бабьего Яра, пропустить через себя метафору дерева как капсулы времени, переносит знания из прошлого (из земли) к живой ветви, обрести надежду не в забвении, а в проработке страшного опыта. Память является посланием о будущем - о том, как сохранить человеческое в нечеловеческом мире ", - отмечается на сайте.

Голос дерева позволяют "услышать" технологии. Инсталляция "Сад памяти" представит визуализацию "голоса" деревьев: на видеопроекции зритель увидит графическую репрезентацию записей внутренних движений внутри ствола.

В проекте художница и исследователь исходит из гипотезы, что с помощью молекулярного рассеевания все растения могут обмениваться информацией со своей средой. Киселева превращает эту зашифрованную коммуникацию в открытую сеть. В сотрудничестве с ученым Кристофом Петио она исследует возможность декодировать язык деревьев с целью углубления, сохранения и распространения знаний о трагических событиях, в частности, для будущих поколений.

Проект “Сад памяти” будет содержать публичную программу, которую организует Memory Lab — экспериментальное подразделение Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”.

В рамках программы состоится серия публичных дискуссий о современной практике комеморации трагических событий и способы работы с травматическим прошлым средствами искусства и технологий.

Инсталляция создана при участии Университета Сорбонна и Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

Кураторская команда проекта Оксана Довгополова, Екатерина Семенюк, Яна Баринова, Екатерина Филюк.

Проект реализован при поддержке Посольства Франции в Украине и Французского института в Украине.

Открытие выставки - 6 февраля в 19:00. Адрес: Креативное сообщество IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8 Вход на выставку, на открытие и на публичную программу свободный. Выставка продолжится до 20 марта 2020 года.

Справка. Ольга Киселева - одна из ключевых фигур международного художественного направления art & science, профессор Университета Сорбонна. В 1995 году Киселева стала члена Высшего института визуальных искусств при Центре Помпиду, где начала соединять теоретические исследования по художественной практикой. Она активно привлекает в свою работу медиа-технологии. Произведения Киселевой находятся в крупнейших музеях мира: в Парижском городском музее современного искусства, Центре Помпиду, Музее современного искусства Kiasma в Хельсинки, МoМА в Нью-Йорке, Музее Гуггенхайма в Бильбао и тому подобное.

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Бабий Яр, Сад памяти, Ольга Киселева.
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