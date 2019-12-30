В Виннице неизвестные подорвали банкомат

Новости Украины:В Виннице взорвали банкомат в помещении отделения банка.

Полиция устанавливает личность человека, который повредил помещение отделения банка в Виннице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о повреждении помещения отделения "Ощадбанка" в областном центре по ул. Литвиненко поступило в полицию в воскресенье, 29 декабря, около 4:10. По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка. Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами.

В настоящее время личность человека, причастного к совершению данного правонарушения, устанавливается. Следствие начало уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (покушение на тайное похищение чужого имущества), за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.