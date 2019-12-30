Новый год на носу: полиция и нацгвардия переходят на усиленный режим работы

Новости Украины:В новогоднюю ночь на улицы украинских городов выйдут дополнительные патрули нацполиции и НГУ.

В ночь на 1 января на территории Украины запланировано 910 праздничных мероприятий с участием более миллиона граждан Украины.

Праздничные мероприятия пройдут в 702 населенных пунктах, сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины в понедельник.

"Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", - отмечается в сообщении.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию для обеспечения общественной безопасности и порядка, а также координировать работу всех подразделений.