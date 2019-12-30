Собирал дрова, нашел гранаты: в Донецкой области мужчина обнаружил сумку с боеприпасами

Новости Украины:Полиция выявила 18 гранат, дымовую шашку и сигнальную ракету в лесополосе в Донецкой области.

В Донецкой области правоохранители обнаружили 18 гранат, дымовую шашку и сигнальную ракету, которые были спрятаны в лесополосе, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня в Покровский отдела полиции поступило сообщение от жителя района о том, что в лесополосе на расстоянии около половины километра от села Михайловка он нашел боеприпасы. Как выяснилось, находку - спортивную сумку с взрывоопасным содержимым, присыпанную травой, - мужчина обнаружил во время сбора дров", - говорится в сообщении.

Правоохранители в указанном месте обнаружили спортивную сумку, в которой находятся 7 гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалов, 1 граната ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.

Сейчас сотрудники полиции обеспечивают охрану места обнаружения взрывоопасных предметов до приезда саперов ГСЧС, которыми боеприпасы будут изъяты для дальнейшей утилизации.