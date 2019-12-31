Скачать
Вторник, 31.12.2019
Итоги дня 30 декабря: завершение газовых переговоров, Allseas не будет строить "Северный поток 2" и другие
Итоги дня 30 декабря: завершение газовых переговоров, Allseas не будет строить "Северный поток 2" и другие
Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия
Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия
Неймар: Истории как с Дентиньо и Тайсоном - неприемлемы
Неймар: Истории как с Дентиньо и Тайсоном - неприемлемы
31 декабря - приметы и обряды в Модестов день
31 декабря - приметы и обряды в Модестов день

Жил в одной комнате и обокрал: полиция задержала посетителя хостела

Жил в одной комнате и обокрал: полиция задержала посетителя хостела
07:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника за кражу цифровой техники.

В Голосеевском районе столицы правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который в одном из хостелов украл у посетителей цифровую технику, ему грозит до шести лет заключения, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Мы установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый за кражу житель Киевской области. Задержали его в гостинице неподалеку от хостела, где он через некоторое время поселился. При общении с нами молодой человек признался в совершенных кражах и рассказал, что похищенные вещи сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды и развлечения", - сказано в сообщении.

Полиция: в жилом доме в Ровно обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом

Правоохранители выяснили, что вещи исчезли в период отсутствия их владельцев. Вместе с тем пострадавшие добавили, что два ноутбука, планшет, а также устройства и аксессуары к нему исчезли после отъезда из хостела мужчины, который проживал с ними в одной комнате:

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение передали в Голосеевский районный суд. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Хостел, Нацполиция, Полиция Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
02 Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
03 Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца
04 Аппарат NASA готов к отправке на Красную планету
05 Много воды пить нельзя: ответ почему
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук пригрозил игорному бизнесу: Рейд правоохранителей можно повторить
Гончарук пригрозил игорному бизнесу повторным ударом
Строители &quot;Северного потока-2&quot; покинули Балтийское море
Строители "Северного потока-2" покинули Балтийское море
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Google посвятил праздничный Doodle Кануну Нового года 2020
Google посвятил праздничный Doodle Кануну Нового года 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь