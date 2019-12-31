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Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве

Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве
09:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Киевпастранс

Новости Украины:Как транспорт изменит движение в новогоднюю ночь.

В Киеве 31 декабря и 1 января запретят движение транспорта по Владимирскому проезду и улице Владимирской.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

"31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)", - говорится в сообщении.

В частности, движение запретят: с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года; 1 января - с 14:00 до 22:00.

В связи с запрещением движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

По информации КП "Киевпасстранс", в новогоднюю ночь продлят работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями: троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше. Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

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Киев, Транспорт, Движение, Киевпастранс, Новый год.
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