Новогодняя непогода: "Киевавтодор" готов к вызовам

Новости Украины:В "Киевавтодоре" готовы ко встрече Нового года.

В столице вечером возможен дождь с мокрым снегом, а ближе к ночи - мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Вместе с тем в коммунальной корпорации "Киевавтодор" заверили, что готовы к преодолению возможных последствий непогоды.

"Мы постоянно отслеживаем прогнозы метеоцентра, пользуемся радаром и данными с дорожных метеостанций. И оперативно реагируем на изменение погоды - спецтранспорт встречает осадки уже на позициях в городе", - сказал заместитель генерального директора "Киевавтодора" Валентин Осипов.

Так, для обработки улиц антигололедными средствами и уборки снега в "Киевавтодоре" подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники. Вся техника "Киевавтодора" готова к работе.

"До начала снегопада или дождя со снегом дороги обрабатываем жидкими хлоридами. Это современная технология, которой используются в Германии и Австрии. Благодаря распиловке реагента снег тает, на дороге не образуется гололедица, уменьшается количество использования соли", - добавил Осипов.

По его словам, независимо от праздников, дорожники работают круглосуточно.

Также после встречи нового года бригады ручной уборки будут очищать центр столицы от мусора.