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В Крыму официально существует одна украинская школа

В Крыму официально существует одна украинская школа
15:06 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Эскендер Бариев говорит, что в оккупированном Крыму существует украинская школа, правда только формально, поскольку украинский язык там не преподается.

В аннексированном Россией Крыму официально числится всего одна школа с изучением украинского языка – в Феодосии. Об этом рассказал руководитель "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев в интервью в эфире "Радио Крым.Реалии"

"Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают".

По словам Бариева, в 2019 году "продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ".

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"Только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные", – сообщил он.

Как сообщалось ранее,  в российском "Минобразования Крыма" заявляли, что в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается 200700 детей, из них 6100 (3,1%) обучается на крымскотатарском языке и 249 (0,2%) – на украинском.

По информации "Минобразования", на полуострове работают 15 школ с крымскотатарским языком обучения и одна школа с украинским языком, а также 27 школ, в которых работают 126 классов с крымскотатарским языком обучения и 5 школ, в которых работают 8 классов с украинским языком обучения.

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Крым, Украинские школы, Оккупация, Оккупированный полуостров.
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