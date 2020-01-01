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На Донбассе сохраняется долгожданная тишина

На Донбассе сохраняется долгожданная тишина
17:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Боевики с полуночи не открывали огонь на Донбассе.

В первый день нового, 2020 года, по состоянию на 12:00 на Донбассе не зафиксировано обстрелов позиций Объединенных сил.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня, 1 января, с начала суток по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, обстрелов позиций наших защитников на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - проинформировал представитель МО.

В канун Нового года боевики ослабили обстрелы

По словам Гуцуляка, подразделения Объединенных сил находятся наготове в районе отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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