Вместо салюта в Мукачево стреляли из гранатомета (Фото)

Новости Украины:В Мукачево разыскивают неизвестного, в новогоднюю ночь стрелявшего из гранатомета.

Полиция Мукачево разыскивает злоумышленника, который в новогоднюю ночь совершил выстрел из ручного гранатомета.

Об этом информирует ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

«31 декабря, в 23:30 на службу «102» поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестное лицо осуществило выстрел из предмета, похожего на ручной гранатомет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и Мукачевского отдела полиции, следователи, криминалисты и взрывотехники.

По данным правоохранителей, на месте происшествия осталась часть снаряда.

Вследствие выстрела пострадавших нет, лишь поврежден забор одного из частных домовладений.