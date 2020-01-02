Боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов

Новости Украины:Боевики дважды открывали огонь на Донбассе с полуночи.

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в четверг.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. При этом участки разведения сил и средств на линии разграничения сторон под огонь не попали.

Напомним, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за первые сутки 2020 года, ранен украинский военнослужащий.