ФСБ хотела завербовать мариупольского бизнесмена

Новости Украины:Сотрудники ФСБ пытались завербовать гражданина Украины, которого задержали на границе с РФ.

Представители ФСБ России пытались завербовать жителя Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

Также представитель ФСБ требовал от украинцев деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. А в случае отказа угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

Согласно положениям ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании.

Напомним, в Кировоградской области из фонда охраны окружающей природной среды присвоили 1,9 млн грн.