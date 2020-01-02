Жителей Авдеевки предупредили об отключении света

Новости Украины:На улицах Авдеевки из-за аварии на сутки выключат свет

Город Авдеевка из-за аварии будет на сутки обесточен в пятницу, 3 января, с 6 часов утра.

Об этом в четверг сообщает военно-гражданская администрация Авдеевки на своей странице в Facebook.

"В связи с аварийной ситуацией, сложившейся из-за повреждения двухцепочечной опоры №12 ВЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 ответвления Авдеевка", 03.01.2020 года с 06-00 на сутки будет обесточен город Авдеевка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление электроснабжения состоится после полного устранения аварийной ситуации.