Ситуация на Донбассе: противник открывал огонь четыре раза

Новости Украины:Боевики четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Два обстрелы украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Николаевки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Два обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Орехово - из подствольного гранатомета, в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.