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Вышли погулять: в Одессе женщина потеряла лошадей

Вышли погулять: в Одессе женщина потеряла лошадей
14:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Правоохранители Одессы обнаружили четырех лошадей, которые двигались по проезжей части.

Инспекторы полиции вернули владелице пропавших лошадей.

"Ежедневно мы на страже порядка! Конфликты, дорожно-транспортные происшествия, домашнее насилие, кражи, нарушение правил дорожного движения - это то, с чем сталкиваются патрульные каждый день, но бывают и такие случаи ...", - сообщает пресс-служба одесской полиции.

В пятницу утром, во время патрулирования Киевского района, на проспекте Свободы патрульные заметили четырех лошадей. Животные двигались по проезжей части.

Патрульные начали поиски владельца. Как оказалось впоследствии, женщина - владелица уже и сама отправилась искать лошадей. Одесситка объяснила патрульным, что животные были привязаны, но каким-то образом вышли со двора.

С владелицей провели профбеседу, женщина поблагодарила инспекторам за помощь.

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Одесса, Полиция, Лошади, КОНИ, Нацполиция.
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