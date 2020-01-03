Вышли погулять: в Одессе женщина потеряла лошадей

Новости Украины:Правоохранители Одессы обнаружили четырех лошадей, которые двигались по проезжей части.

Инспекторы полиции вернули владелице пропавших лошадей.

"Ежедневно мы на страже порядка! Конфликты, дорожно-транспортные происшествия, домашнее насилие, кражи, нарушение правил дорожного движения - это то, с чем сталкиваются патрульные каждый день, но бывают и такие случаи ...", - сообщает пресс-служба одесской полиции.

В пятницу утром, во время патрулирования Киевского района, на проспекте Свободы патрульные заметили четырех лошадей. Животные двигались по проезжей части.

Патрульные начали поиски владельца. Как оказалось впоследствии, женщина - владелица уже и сама отправилась искать лошадей. Одесситка объяснила патрульным, что животные были привязаны, но каким-то образом вышли со двора.

С владелицей провели профбеседу, женщина поблагодарила инспекторам за помощь.