Во Львове обнаружили склад с импортной одеждой, ввезенной без уплаты налогов

Новости Украины:Во Львове сотрудники налоговой милиции закрыли склад с импортной одеждой, ввезенной в страну без уплаты налогов.

Склад с импортной одеждой, ввезенной в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей, обнаружили во Львове сотрудники налоговой милиции, сообщает пресс-служба Главного управления ГФС во Львовской области.

"В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции задокументировали в складском помещении накопление и реализацию новой одежды производителей из Италии и Польши, которые ввозятся на территорию Украины мелкими партиями без уплаты налогов и таможенных платежей", - указано в сообщении.

Реализацию одежды проводили через Интернет-магазины.

Во время обыска, санкционированного Сиховским районным судом Львова, была обнаружена и изъята одежда европейских производителей стоимостью более 5 млн грн, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.