Пластуны передали Вифлеемский огонь мира военным на передовую

Новости Украины:Пластуны передали Вифлеемский огонь мира украинским военнослужащим на фронт.

Накануне Рождества пластуны передали Вифлеемский огонь мира украинским воинам на передовую.

Об этом сообщает "Пласт" в Facebook.

"Свет из Вифлеема засиял на позициях в окрестностях города Попасная и Светлодарской дуги. Команда пластунов-добровольцев присоединилась к проведению мероприятий по передаче Огня жителям прифронтового Бахмута и военным подразделениям в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что далее военные будут распространять Вифлеемский огонь на передовую в свои воинские части.

Пластуны также передали военным и рождественские подарки.

"Вифлеемский огонь мира" - международная ежегодная скаутская акция, приуроченная к празднованию Рождества Христова. Она впервые была проведена в 1986 году австрийской телерадиокомпанией ORF из города Линц.