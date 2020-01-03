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Пластуны передали Вифлеемский огонь мира военным на передовую

Пластуны передали Вифлеемский огонь мира военным на передовую
23:57 Пт, 3 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Пластуны передали Вифлеемский огонь мира украинским военнослужащим на фронт.

Накануне Рождества пластуны передали Вифлеемский огонь мира украинским воинам на передовую.

Об этом сообщает "Пласт" в Facebook.

"Свет из Вифлеема засиял на позициях в окрестностях города Попасная и Светлодарской дуги. Команда пластунов-добровольцев присоединилась к проведению мероприятий по передаче Огня жителям прифронтового Бахмута и военным подразделениям в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что далее военные будут распространять Вифлеемский огонь на передовую в свои воинские части.

Пластуны также передали военным и рождественские подарки.

"Вифлеемский огонь мира" - международная ежегодная скаутская акция, приуроченная к празднованию Рождества Христова. Она впервые была проведена в 1986 году австрийской телерадиокомпанией ORF из города Линц.

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Военные, Вифлеемский огонь, ООС.
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