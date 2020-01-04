НАБУ сняли электронный браслет с директора лесхоза

Новости Украины:Директору ГП "Гутянское лесное хозяйство" изменили меру пресечения.

Директору ГП «Гутянское лесное хозяйство» в Харьковской области Виктору Сысе, которого подозревают в даче взятки в размере 110 000 долларов следователю Национального антикоррупционного бюро, частично изменили меру пресечения - сняли электронное средство контроля.

Об этом стало известно из решения Высшего антикоррупционного суда от 27 декабря 2019 года, текст которого обнародован в Едином реестре судебных решений 2 января.

Прокурор отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины ходатайствовал о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого. Суд удовлетворил ходатайство частично, мотивируя, в частности тем, что "прокурором не сообщается о случаях совершения попыток со стороны лица с момента его освобождения из-под стражи, скрываться от органа досудебного расследования и суда".

"Учитывая то, что подозреваемый требует посещения медицинских учреждений, расположенных за пределами его жительства и места работы, считаю, что следует отказать в продлении действия обязанности, которой последний обязуется носить электронное средство контроля", - решил судья.

Согласно постановлению суда, Сыса до 31 января 2020 не имеет права отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает (пгт Золочев Харьковской области), без разрешения детектива, прокурора, за исключением выезда к месту своей работы - в ГП «Гутянское лесное хозяйство» (пгт Гуты Богодуховского района Харьковской области), должен сообщать следствию, прокурору об изменении места жительства, воздерживаться от общения с несколькими свидетелями по делу.

Напоминаем, 30 октября 2019 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали «на горячем» директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, который предложил и предоставил старшему детективу Национального бюро взятку в сумме 100 тыс. долларов США . Как потом заявили в НАБУ, в пакете оказалось на 10 000 долларов больше.

Деньги предлагались за закрытие уголовного производства, связанного с нелегальной древесиной и продажей лесоматериалов по заниженным ценам.

31 октября 2019 директору лесхоза сообщили о подозрении.

2 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) выбрал Сысе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 494 000 грн (в 7 раз меньше, чем просил прокурор).

4 ноября члены его семьи внесли за него залог. От работы суд Сысу не отстранил.

Ранее, во время совещания в Харьковской области при участии Президента Владимира Зеленского, Сысу обвинили в «крышевании» черных лесорубов. Президент, узнав, что Сыса отсутствует в зале и находится в командировке в столице, в разговоре по телефону пригласил его в Администрацию Президента.