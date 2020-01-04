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Во Львове установят огромный рождественский дидух

Во Львове установят огромный рождественский дидух
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: city-adm.lviv.ua

Новости Украины:Во Львове пройдет вынос и установка рождественского дидуха

Во Львове перед Сочельником традиционно установят рождественский дидух. Более чем трехметровый символ-оберег украсили разноцветными лентами представители Шевченковского гая во главе с мастером Николаем Городником.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"В понедельник, 6 января, во Львове состоится вынос и установка рождественского дидуха. Традиционно его разместят на площади Яворского в центре города", - говорится в сообщении.

По информации, колонна горожан с маленькими дидухами отправится к месту установки большого дидуха после коляды возле интерактивного вертепа под Ратушей. Маршрут колонны будет пролегать по площади Рынок и улицам центра города. А на площади Яворского состоится концерт с участием ансамбля песни "Джерельце" при Доме учителя, хора "Гомин" и ансамбля "Горганы".

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Львов, Рождество, Дидух.
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