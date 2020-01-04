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Центризбирком утвердил план подготовки выборов нардепа в 179-м округе

Центризбирком утвердил план подготовки выборов нардепа в 179-м округе
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Центральная избирательная комиссия утвердила план подготовки выборов в Верховную Раду в округе №179 на Харьковщине.

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата в одномандатном округе №179 на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

“ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в ОИО №179”, - говорится в сообщении.

Согласно плану, с 16 января по 3 февраля включительно будет проходить выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины. До 13 февраля включительно можно подавать документы в Центризбирком для регистрации кандидатов - она продлится до 18 февраля включительно.

ЦИК до 4 марта включительно имеет право отменить регистрацию кандидата по его письменному заявлению об отказе баллотироваться или в случае обращение партии об отмене решения о регистрации.

До 7 марта включительно могут быть поданы предложения относительно регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций.

Результаты выборов, которые состоятся 15 марта, должны быть установлены до 30 марта включительно.

Напоминаем, на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года победу в ОИО №179 одержал кандидат от партии “Слуга народа” Алексей Кучер.

5 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера председателем Харьковской областной госадминистрации.

В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата в ОИО №179.

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ЦИК, Харьковщина, Выборы в Раду.
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