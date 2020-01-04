На Киевщине наградили мужчину, который спас семью из огня

Новости Украины:В Киевской области мужчина вытащил целую семью из пожара.

В Сквире Киевской области мужчина стал свидетелем пожара в жилом доме и пришел на помощь его жителям.

Местное руководство полиции и ГСЧС наградило гражданина за проявленный героизм.

Как сообщается на сайте нацполиции Киевской области, житель села Домантовка шел на работу в четыре утра, когда заметил, что горит дом. Парень сразу вызвал спасателей, начал стучать в окна. На рассвете семья крепко спала и надышалась дымом.

Несмотря на все сложности, от огня удалось спасти папу, маму, трех их детей и бабушку. Дом пострадал, но его удастся отремонтировать. Ранее сообщалось, что в районном клубе на Тернопольщине произошел взрыв, восемь детей оказались в реанимации.