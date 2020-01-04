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Одесситка в новогоднюю ночь скалкой убила бывшего мужа

Одесситка в новогоднюю ночь скалкой убила бывшего мужа
11:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Одессе во время празднования Нового года женщина скалкой убила своего бывшего мужа.

Правоохранители задержали одесситку по подозрению в убийстве бывшего мужа в канун празднования Нового года, сообщает полиция Одесской области.

"Женщина пригласила на Новый год бывшего мужа, с которым после расторжения брака поддерживала дружеские отношения. В разгар празднования возник спор, во время которой хозяйка схватила деревянную скалку и избила ней гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

В то же время женщина позвонила на спецлинию "102" и сообщила о "домашнем насилии" над ней. Приехав по вызову, в квартире заявительницы стражи порядка обнаружили покойника с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. Также правоохранители изъяли вероятное орудие преступления - скалку и другие вещественные доказательства.

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40-летнюю подозреваемую задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ее действия следователи квалифицировали как умышленное убийство.

Женщине уже сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

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Одесса, Полиция, Убийство, Происшествие.
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