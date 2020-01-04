В Карпатах начался сезон снежных лавин: спасатели предупреждают об опасности

Новости Украины:Снеголавинный сезон открыли в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Из-за интенсивного увеличения снежного покрова в Карпатах возможны снежные лавины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Снеголавинный сезон открыли в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 января, в Украине будет облачная погода, местами ожидается мокрый снег с дождем. В центральных и восточных областях ожидается от +1 до +3 градусов на востоке и до +4 на западе и в центре. Ночью температура опустится до -5. На всей территории Прикарпатья, а также в горах обещают снег и туман. Во Львовской области возможен мокрый снег с дождем при температуре +2.