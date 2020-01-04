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В Ровно произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 14 человек

В Ровно произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали 14 человек
23:30 Сб, 4 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В Ровно в жилом доме спасатели эвакуировали 14 человек из-за пожара.

В Ровно во время пожара в многоквартирном жилом доме спасатели эвакуировали 14 человек, из которых четверо детей.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 11:45 поступила информация о взрыве воздушно-газовой смеси газового котла с последующим горением в девятиэтажном жилом доме на улице Соборная.

Взрыв произошел на кухне двухкомнатной квартиры на первом этаже.

Пожарные с верхних этажей здания эвакуировали 14 жителей, из которых четверо детей.

В 12:11 пожар был локализован, а в 12:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожена оконная рама и повреждена мебель кухни. Квартира была полностью спасена от уничтожения огнем.

Причина возникновения пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.

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Пожар, Спасатели, Ривнэ, Пожарные, ГСЧС.
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