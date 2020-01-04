В Черновцах полиция задержала фальшивомонетчика

Новости Украины:В Черновцах полицейские задержали мужчину, который занимался сбытом поддельной валюты.

В Черновцах полицейские задержали злоумышленника, который занимался сбытом поддельной иностранной валюты.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, 43-летний житель областного центра распространял фальшивые купюры евро. Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта поддельной валюты на общую сумму 6,5 евро.

3 января полицейские задержали злоумышленника и объявили ему о подозрении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.