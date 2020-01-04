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На Харьковщине протестовали из-за резонансного убийства местного жителя

На Харьковщине протестовали из-за резонансного убийства местного жителя
23:41 Сб, 4 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Укринформ

Новости Украины:В Каховке местные жители протестовали под отделением полиции.

В Каховке Херсонской области сегодня местные жители протестовали под отделением полиции в связи с резонансным убийством 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина.

Как сообщает местное издание «0552», протестующие жгли шины под отделением полиции и забросали здание дымовыми шашками. С митингующими встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

Чебукина 1 января застрелил гражданский муж его бывшей жены. Возмущение людей вызвало то, что во время убийства гражданский муж отдыхал в компании сотрудника полиции.

По данным издания, упомянутого сотрудника полиции проверяют на полиграфе.

По данным Отдела коммуникации полиции Херсонской области, утром 1 января в г. Каховка 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому 26-летнему местному жителю. От полученных огнестрельных ранений потерпевший через два дня умер. Злоумышленник был задержан. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. 3 января суд арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

В связи со смертью потерпевшего преступление было переквалифицировано на ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Происшествие получило резонанс, в связи с чем было принято решение о проведении досудебного расследования следственным управлением. В настоящее время назначено проведение ряда необходимых исследований и экспертиз. Расследование данного преступления находится на контроле руководства областной полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе первоочередных следственных действий установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. В настоящее время в отношении полицейского назначено проведение служебного расследования и он отстранен от исполнения служебных обязанностей, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст.365 Уголовного кодекса Украины.

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Полиция, Суд, Херсонщина, Каховка, Владимир Чебукин.
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