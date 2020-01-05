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На Востоке освятили новые храмы украинской греко-католической церкви

На Востоке освятили новые храмы украинской греко-католической церкви
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: news.ugcc.ua

Новости Украины:В Донецкой и Запорожской областях украинские греко-католики получили два новых храма.

В городах Константиновка Донецкой области и Мелитополь Запорожской области в последний месяц 2019 года освятили новые храмы украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает прессслужба Донецкого экзархата УГКЦ.

"22 декабря 2019 года освятили новопостроенный храм в честь святителя Николая Чудотворца в городе Константиновка, Донецкой области, а уже в следующее воскресенье, экзарх Донецкий владыка Степан Менёк совершил освящение деревянного храма Святой Анны в г. Мелитополь Запорожской области", - говорится в сообщении.

В своей проповеди во времени торжественной святой Литургии в г. Константиновка владыка Степан говорил о важности храма для верующих. Она состоялась в сопровождении хора Кафедрального собора города Коломыи.

Вместе с настоятелем отцом Виталием Кестерем Святую Литургию с владыкой Степаном сослужили отец Павел Федусив, ЧСВВ, иеромонах Иосиф, конгрегация «Воплощенного Слова», отец-митрат Василий Иванюк и отец Николай Крецул. После торжественной Литургии владыка наградил благодарственными грамотами активных прихожан, которые особо помогли в строительстве храма.

"Приход Святой Анны г. Мелитополь еще очень молодой, он основан только летом 2019 года, а уже в декабре совместными стараниями прихожан и настоятеля Петра Креницкого был возведен деревянный храм", - добавили в пресс-службе Донецкого экзархата УГКЦ.

К слову, строительство храма осуществила бригада мастеров из Ивано-Франковской области под руководством отца Юрия и Николая Зеленчуков. Ощутимую финансовую поддержку оказали сообщества "Матери в молитве" и "Рыцари Колумба" г. Мелитополь.

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Церковь, УГКЦ, Мелитополь.
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