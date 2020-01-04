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Убийство сына депутата Соболева: подозреваемым не изменяли меры

Убийство сына депутата Соболева: подозреваемым не изменяли меры
23:53 Сб, 4 Январь 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Подозреваемые в убийстве сына депутата Вячеслава Соболева находятся под стражей.

Информация, распространенная некоторыми СМИ относительно изменения мер подозреваемым в убийстве малолетнего ребенка в Киеве не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Постановление Печерского районнного суда, на которое ссылаются СМИ, касается изменения мер лицам, которые являются фигурантами другого уголовного производства, связанного с незаконным лишением свободы человека и вымогательстве", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что это производство не связано с организацией покушения на убийство депутата и во время его совершения эти лица уже находились под стражей.

"Подчеркиваем, что двое подозреваемых в убийстве 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева находятся под стражей и суд не менял им мер. А лицо, которе обоснованно подозревается в организации этого преступления, с 19 ноября 2019 года находится в розыске МВД Украины. Его местонахождение в настоящее время устанавливается", - подчеркнули правоохранители.

Как сообщалось раньше, нардеп VIII созыва Игорь Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook постановление Печерского районного суда Киева, который будто бы освободил из-под стражи трех членов группировки Юсупа Абуева, который подозревается в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб трехлетний сын депутата.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля депутата Вячеслава Соболева в центре столицы погиб его трехлетний сын. Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено о подозрении.

В прокуратуре сообщили, что установлено следствием. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадку у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После осуществления выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.

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Киев, Прокуратура, Убийство, Столица, Вячеслав Соболев.
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