На блокпосту в Мариуполе задержали депутата Бердянского горсовета

Новости Украины:Депутата Бердянского горсовета Виктора Цуканова подозревают в терроризме.

Депутата Бердянского горсовета Виктора Цуканова задержали на блокпосту Нацполиции на выезде из Мариуполя и заподозрили в участии в составе незаконных вооруженных формирований.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я был задержан по подозрению в терроризме. Меня и мою семью на выезде из Мариуполя задержали на блок посту как подозреваемого в участии в незаконных вооружённых формирований... С 17-00 до 20-40 часов провели мы незабываемое время на нашем украинском блок посту, доказывая, что в 2014 я гуманитарную помощь возил для украинской армии, а не в ЛДНР", - говорится в посте.

По его словам, поездка в Мариуполь закончилась около девяти вечера в районном отделении полиции Мангуша. Депутат написал заявление о превышении должностных обязанностей представителями Нацполиции. Цуканов также отметил, что заявление долго не хотели принимать.