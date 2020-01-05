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Лутковская: выдачу экс-беркутовцев требовала Россия

Лутковская: выдачу экс-беркутовцев требовала Россия
03:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Валерия Лутковская: И “Харьковская группа”, и экс-беркутовцы были в списках на обмен.

Выдача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", причастных к расстрелу протестующих на Майдане, как и харьковских террористов, были главными условиями России для проведения обмена удерживаемыми лицами.

Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группы Валерия Лутковская в интервью "Украинскому радио".

По ее словам, выдачу экс-беркутовцев и обвиняемых в совершении теракта в Харькове требовала Российская Федерация. Она добавила, что данные лица находились в списках на обмен еще с 2015 года.

""И “Харьковская группа”, и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса. В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены те спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДО и ОРЛО. Соответственно мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", - рассказала Лутковская.

Экс-омбудсменка подчеркнула, что украинские спецназовцы находились в плену в условиях, значительно худших условиях от тех, в которых находились экс-беркутовцы в украинских СИЗО.

"Я могу пожать руку президенту Зеленскому за то, что он не побоялся сделать этот шаг и пошел на то, чтобы освободить людей, которые там содержались в плену. Взаимосвязь была совершенно четкой: "Беркут" – спецотряд. Это 8-й и 3-й полки спецназа, один танкист, который еще в 2014 году попал в плен. Мне, как переговорнику, действительно было легче, потому что я знала, что президент готов сделать такой шаг", – рассказала Лутковская.

Напоминаем, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными. В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 лицо, но 14 отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

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Кремль, Беркут, Валерия Лутковская, Обмен пленными.
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