Закарпатье за год получило почти 8,6 млн туристического сбора

Новости Украины:За 2019 год в бюджеты Закарпатской области оплачено 8 млн. 560,1 тыс. грн туристического сбора.

В местные бюджеты Закарпатья в течение 2019 года поступило почти 8,6 миллиона гривень туристического сбора. Лидером стала ОТГ села Поляна.

Об этом сообщает пресс-служба Управления туризма и курортов ДЭРТ Закарпатской ОГА.

"В течение 2019 года в местные бюджеты Закарпатской области оплачено 8 млн. 560,1 тыс. грн туристического сбора, что на 125,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого (2018-го - ред.) года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие суммы туристического сбора в 2019 году поступили в бюджеты объединенной территориальной громады с. Поляна (Свалявский район) - 2049,4 тыс. грн и г. Ужгород - 1376,9 тыс. грн, Береговского района - 953,5 тыс. грн, Межгорского - 604,3 тыс. грн, Ужгородского района - 569,2 тыс. грн. Также среди лидеров - г. Мукачево - 490,5 тыс. грн, Хустский район - 344,9 тыс. грн и г. Берегово - 334,6 тыс. грн, Воловецкий - 294 тыс. грн, Перечинский - 278,8 тыс. грн, Виноградовский - 273,9 тыс. грн и Раховский районы - 195, 9 тыс. грн.

Как сообщал Укринформ, с начала 2019 года в Украине начали действовать новые ставки туристического сбора. Ранее их размер устанавливался в процентах к стоимости номера, а с 1 января 2019 года - в процентах от минимальной зарплаты: до 0,5% - для украинских туристов и до 5% - для иностранных. Конкретную ставку туристического сбора определяет каждый отдельный сельский, поселковый, городской совет или совет объединенной территориальной громады для своего населенного пункта. В 2019 году туристический сбор не мог превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов.