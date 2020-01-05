На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

Новости Украины:Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащего Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела позиций ООС неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного, где открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе.