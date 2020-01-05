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На Донетчине полиция закрыла свыше полсотни нелегальных АЗС

На Донетчине полиция закрыла свыше полсотни нелегальных АЗС
09:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Полиции Донецкой области заявили, что за первые дни 2020 года полиция ликвидировала 60 нелегальных АЗС.

В Донецкой области за первые дни 2020 года правоохранители обнаружили 62 нелегальных АЗС/АГЗС, которые реализовывали несертифицированные горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Донецкой области.

"В Донецкой области ведется активная борьба с нелегальными АЗС... Уже за первую неделю слаженной работы правоохранительные органы... обнаружили 62 АЗС/АГЗС, которые наладили бизнес по реализации несертифицированных горюче-смазочных материалов. На 13 из них прекращена незаконная деятельность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе отработки объектов изъято 71,6 тонны бензина и дизельного топлива и 23,2 тонны сжиженного газа, что не соответствуют государственным стандартам на общую сумму более 2 миллионов гривен, а также оборудования АЗС на сумму более 10 млн гривен.

В районе ООС ликвидировали 13 нелегальных АЗС

Добавляется, что по указанным фактам составлено 8 протоколов об административных правонарушениях по ч. Ч. 1,2,5 ст. 164 КУоАП, рассмотрение которых продолжается.

Напомним, налоговая милиция в рамках борьбы с незаконным оборотом и розничной торговлей топливом ликвидировала 264 нелегальные автозаправочные станции.

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АЗС, Донбасс, Нацполиция, Незаконные АЗС.
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