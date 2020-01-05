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Убийство в новогоднюю ночь в Каховке: в полиции сделали заявление

Убийство в новогоднюю ночь в Каховке: в полиции сделали заявление
10:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины:Руководство полиции Херсонщины пообещало беспристрастно расследовать громкое убийство в новогоднюю ночь в Каховке.

В полиции Херсонской области заверили, что они очень тщательно и справедливо будут расследовать убийство, которое произошло в Каховке в новогоднюю ночь и которое спровоцировало протесты в городе.

Полиция Херсонской области в своем фейсбуке, в частности, напоминает, что 4 января в течение дня в Каховке перед районным отделом полиции происходила протестная акция местных жителей из-за убийства, которое произошло в ночь на 1 января. Активисты требовали от правоохранителей справедливого расследования. В то же время некоторые из них жгли автомобильные шины, бросали камни и использовали пиротехнические средства.

"Это событие приобрело для города определенный резонанс. Ведь подозреваемый в умышленном убийстве на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать это преступление не должным образом. Руководство полиции Херсонщины, со своей стороны, уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно",– отметили в полиции.

Сейчас это дело находится под личным контролем руководителя полиции Херсонской области Александра Прокудина. А все материалы переданы в следственное управление полиции области. Вместе с тем правоохранители заявили, что расследование будет беспристрастным и всесторонним.

На Харьковщине протестовали из-за резонансного убийства местного жителя

"В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством. Досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры", – добавили в полиции Херсонщины.

Кроме того, здесь обратились к жителям области с просьбой проводить акции исключительно мирным путем и не нарушать общественный порядок.

Ранее Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что он также берет под личный контроль Связи не помогут избежать наказания, – власть отреагировала на протесты в Каховке расследование убийства в новогоднюю ночь в Каховке.

Напомним, 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Предварительная причина – ревность. Позже последний скончался в больнице.

Правоохранители задержали стрелка и суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.

Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. В местных СМИ говорят, что правоохранитель и стрелявший в Чебукина, перед этим вместе "культурно отдыхали".

Также журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, и даже мог сам подтолкнуть друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.

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Полиция, Херсонская область, Расследование, Каховка, Убийство в Каховке.
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