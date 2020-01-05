На Волыни в ДТП погибли два человека

Новости Украины:В Волынской области произошло ДТП в результате которого погибли двое людей и еще пять получили ранения.

В Волынской области во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли два человека и еще пять получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГоЧС).

Как отмечается, сообщение о ДТП поступило 5 января в 07:08. Авария произошла на автодороге М19 Ковель - Доманово, где столкнулись два легковых автомобиля Ford Transit и Volkswagen Т4.

В результате ДТП пять человек получили травмы различных степеней тяжести.

Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.

Сообщается, что трое пострадавших госпитализированы каретами скорой помощи в больницу, двое человек погибли на месте ДТП.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб ребенок 2016 года рождения.