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Силы спецопераций ВСУ получили свою авиаэскадрилью

Силы спецопераций ВСУ получили свою авиаэскадрилью
13:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: khovk.org

Новости Украины:Силы специальных операций Вооруженных сил Украины получили свою авиационную эскадрилью.

В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, которая предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, передает АрмияInform.

Согласно общей директиве приказа командующего Сил специальных операций и приказа командующего Воздушных Сил ВС Украины, эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативно командованию Сил специальных операций. Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, что комплектуется из других частей.

8-9 января эскадрилья будет участвовать в первых нынешних полетах 456-й бригады. Это будут тренировочные полеты для поддержания навыков.

До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будет находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

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Справка. Начиная с 2015 года у нас сформирована новая структура - Силы специальных операций, что создавалась по натовским стандартам, и по этим стандартам ССО должны иметь воздушную компоненту. Решение о ее создании было принято в 2019 году. Для чего? Прежде всего, это мобильность и скрытность управления. Время от момента принятия решения на выполнение задания, до его непосредственного выполнения будет минимальным, а также меньше людей об этом знать, - сообщил командир 35-й эскадрильи Богдан Андрушко.

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Армия, Ми-24, ВСУ, Авиаэскадрилья.
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