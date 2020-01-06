На границе с Польшей украинские пластуны получили Вифлеемский огонь

Новости Украины:Польские харцеры передали украинским пластунам Вифлеемский огонь.

Сегодня, на украинско-польской границе, близ села Нижанковичи, Старосамборского района состоялась торжественная передача Вифлеемского Огня Мира, передает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Уже традиционно в канун Рождества польские харцеры передают украинским пластинам Вифлеемский огонь, который преодолевает множество границ и символизирует тепло, мир и согласие, а также душевное спокойствие и любовь.

Именно из рук в руки ежегодно распространяется символический огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа. На торжественном мероприятии, у праздничного костра гости с обеих сторон пели колядки и угощали друг друга рождественскими оплатками", - говорится в сообщении.

После торжеств на границе, огонь направился к населенным пунктам Старосамборщины, в часовны и храмы, в каждый дом, сообщили пограничники.