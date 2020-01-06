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"По тропам странствующего философа": в Харькове разработают маршрут, посвященный Сковороде

"По тропам странствующего философа": в Харькове разработают маршрут, посвященный Сковороде
04:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости Украины:В Харькове хотят создать межрегиональный экскурсионный маршрут, посвященный Григорию Сковороде.

Межрегиональный экскурсионный маршрут "По тропам странствующего философа" разрабатывают специалисты Харьковского организационно-методического центра туризма к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды, которое приходится на декабрь 2022 года.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал начальник Управления культуры и туризма Харьковской ОГА Олег Яцына.

"Разработка двухдневного маршрута уже на финальной стадии. Он будет пролегать через три области - Харьковскую, Сумскую и Полтавскую. В едином маршруте объединены туристические объекты, связанные с жизнью и творчеством выдающегося философа: начиная от его рождения на хуторе Чернухи, что на Полтавщине, и заканчивая местом его вечного упокоения на Слобожанщине, в селе Сковородиновка Харьковской области", - отметил Яцына.

По его словам, впервые туристам предлагается преодолеть 700 км пути, по которому когда-то пешком ходил сам Сковорода: "Маршрут построен так, чтобы все объекты были объединены условно "кольцом", чтобы экскурсоводы могли провести полноценную экскурсию независимо от того, в какой из трех областей стартует туристическая группа".

"Именно с целью апробации отрезка межрегионального маршрута и налаживания межрегиональных связей недавно состоялся инфотур в Сумскую область с участием представителей туристической отрасли Харьковщины и региональных СМИ", - добавил чиновник.

По его словам, в июле, во время празднования Ивана Купала, в селе Сковородиновка Харьковской области состоялась виртуальная презентация указанного маршрута: "Тогда же для экскурсоводов, гостей из соседних областей и ученых был организован информационно-просветительский тур по Полтавщине, который включал расположенные в Лохвице и Чернухах туристические объекты".

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"На протяжении июля-сентября состоялись выезды и пешие прохождения с фокус-группами с целью доработки харьковского отрезка маршрута, во время которых были посещены Национальный литературно-мемориальный музей Сковороды, Бабаевский историко-краеведческий музей, "Холодный Сковородиновский колодец" и другие тематические "сковородиновские" туристические локации в Харьковской области", - добавила директор ОКЗ "Харьковский организационно-методический центр туризма" Валентина Холодок.

По ее словам, фокус-группа, которая работает над совершенствованием маршрута, в декабре прошлого года более подробно познакомилась с туристическим потенциалом городов Лебедин и Сумы и посетила места, связанные с пребыванием на Сумщине выдающегося философа Григория Сковороды.

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Харьков, Экскурсия, Григорий Сковорода, Философ.
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