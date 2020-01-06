Львов приглашает на празднование Рождества в Шевченковском гаю

В течение двух дней, 7 и 8 января, будут праздновать Рождество во львовском Музее народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого, также известном как Шевченковский гай.
Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.
«7-8 января во Львове – Рождество в Шевченковском гаю. Это место встречи львовских семей, друзей и гостей города. Традиционно откроют свои двери усадьбы гая, где будут проходить мастер-классы, чтение рождественских сказок. Гости будут совместно колядовать от дома к дому, что создаст особую семейную атмосферу», - говорится в сообщении.
Такое празднование организаторы назвали традиционной львовской рождественской забавой под открытым небом.