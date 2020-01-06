Львов приглашает на празднование Рождества в Шевченковском гаю

Новости Украины:Львовян приглашают отпраздновать Рождество в Музее народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

В течение двух дней, 7 и 8 января, будут праздновать Рождество во львовском Музее народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого, также известном как Шевченковский гай.

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

«7-8 января во Львове – Рождество в Шевченковском гаю. Это место встречи львовских семей, друзей и гостей города. Традиционно откроют свои двери усадьбы гая, где будут проходить мастер-классы, чтение рождественских сказок. Гости будут совместно колядовать от дома к дому, что создаст особую семейную атмосферу», - говорится в сообщении.

Такое празднование организаторы назвали традиционной львовской рождественской забавой под открытым небом.