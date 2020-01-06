Во львовском магазине задержали вооруженного грабителя (Фото)

Новости Украины:В магазине Львова задержали вооруженного грабителя.

Во Львове правоохранители задержали в магазине вооруженного грабителя, который с пистолетом требовал деньги и товар.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

"Во Львове полицейские задержали при совершении очередного преступления злоумышленника, причастного к ряду разбойных нападений в торговых точках города. Угрожая работнице оружием, он пытался завладеть товаром и выручкой. Во время задержания полицейские изъяли у 31-летнего львовянина предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему. Оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, злоумышленник причастен как минимум к пяти разбойным нападениям, совершенных по такой же схеме в торговых заведениях, расположенных в Шевченковском, Галицком и Франковском районах Львова.

По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается, полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.