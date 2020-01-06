Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Новый трудовой кодекс: международные профсоюзы выступают против
Новый трудовой кодекс: международные профсоюзы выступают против
Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа
Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа
Свитолина сенсационно зачехлила ракетку на старте турнира в Брисбене
Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Брисбене
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января

Двое киевлян заблудились в Карпатах: подробности происшествия

Двое киевлян заблудились в Карпатах: подробности происшествия
14:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Спасатели обнаружили в горах двух заблудившихся туристов из Киева.

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Киева, которые заблудились в горах.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что двое жителей Киева при спуске с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно спуститься.

На Ривненщине инкассаторская машина перевернулсь на крышу

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. В 17:45 они встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи они не нуждались.

В 18:30 спасатели сопроводили их к месту временного проживания в поселок Ворохта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карпаты, Ивано-Франковская область, Горы, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
05 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Кремль объявил о визите Меркель в Москву
Кремль объявил о визите Меркель в Москву
Дженнифер Энистон поразила нарядом на красной дорожке
Дженнифер Энистон поразила нарядом на красной дорожке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь