Двое киевлян заблудились в Карпатах: подробности происшествия

Новости Украины:Спасатели обнаружили в горах двух заблудившихся туристов из Киева.

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Киева, которые заблудились в горах.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что двое жителей Киева при спуске с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно спуститься.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. В 17:45 они встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи они не нуждались.

В 18:30 спасатели сопроводили их к месту временного проживания в поселок Ворохта